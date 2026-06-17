https://news.day.az/azerinews/1842102.html Birinci sinfə qəbul edilən uşaqların sayı AÇIQLANDI Bu günə qədər birinci sinfə qəbul edilən uşaqların sayı açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2026-2027-ci tədris ili üzrə uşaqların birinci sinfə qəbulu uğurla davam edir.
Birinci sinfə qəbul edilən uşaqların sayı AÇIQLANDI
Bu günə qədər birinci sinfə qəbul edilən uşaqların sayı açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2026-2027-ci tədris ili üzrə uşaqların birinci sinfə qəbulu uğurla davam edir. Bu günə qədər 115 min nəfərdən çox uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlanıb.
Qeyd edək ki, qəbul prosesi www.mektebeqebul.edu.az portalı vasitəsilə aparılır.
Bu il Azərbaycan bölməsi üzrə 81 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qrupundan avtomatik olaraq I sinfə keçirilib.
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