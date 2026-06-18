https://news.day.az/azerinews/1842312.html Yevlaxda güllə xəsarəti alan Əjdər Pirimov vəfat etdi Yevlax rayonunda ölüm hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, hadisə iyunun 17-si saat 20 radələrində Əkşəm kəndi ərazisində qeydə alınıb. Mingəçevir şəhər sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Əjdər Cuma oğlu Pirimov atasına məxsus evdə ağır xəsarət alıb.
Yevlaxda güllə xəsarəti alan Əjdər Pirimov vəfat etdi
Yevlax rayonunda ölüm hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, hadisə iyunun 17-si saat 20 radələrində Əkşəm kəndi ərazisində qeydə alınıb. Mingəçevir şəhər sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Əjdər Cuma oğlu Pirimov atasına məxsus evdə ağır xəsarət alıb.
İlkin məlumatlara əsasən, onun ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində yaralandığı və çoxlu qan itirmə səbəbindən həyatını itirdiyi bildirilir.
Hadisə yerindən müvafiq sənədləri olan "TOZ" markalı ov tüfəngi götürülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре