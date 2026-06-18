Yevlaxda güllə xəsarəti alan Əjdər Pirimov vəfat etdi

Yevlax rayonunda ölüm hadisəsi baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, hadisə iyunun 17-si saat 20 radələrində Əkşəm kəndi ərazisində qeydə alınıb. Mingəçevir şəhər sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Əjdər Cuma oğlu Pirimov atasına məxsus evdə ağır xəsarət alıb.

İlkin məlumatlara əsasən, onun ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində yaralandığı və çoxlu qan itirmə səbəbindən həyatını itirdiyi bildirilir.

Hadisə yerindən müvafiq sənədləri olan "TOZ" markalı ov tüfəngi götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.