https://news.day.az/azerinews/1844491.html UFC: Tahir Abdullayev braziliyalı rəqibini məğlub edib Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) Bakıda təşkil olunan turniri start götürüb. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yarımorta çəki dərəcəsində çıxış edən Azərbaycan təmsilçisi Tahir Abdullayev ilkin görüşdə braziliyalı Cefferson Nasimento ilə üz-üzə gəlib. Görüş debüt edən idmançımızın qələbəsi ilə yekunlaşıb.
UFC: Tahir Abdullayev braziliyalı rəqibini məğlub edib
Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) Bakıda təşkil olunan turniri start götürüb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yarımorta çəki dərəcəsində çıxış edən Azərbaycan təmsilçisi Tahir Abdullayev ilkin görüşdə braziliyalı Cefferson Nasimento ilə üz-üzə gəlib.
Görüş debüt edən idmançımızın qələbəsi ilə yekunlaşıb.
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