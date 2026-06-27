https://news.day.az/azerinews/1844506.html Tovuzda qəza olub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB Tovuzda qəza ölən və xəsarət alanların adları məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, ölən şəxs 2006-cı il təvəllüdlü N.Rəhimovdur. Xəsarət alanlar isə 2006-cı il təvəllüdlü Ə.Məmmədov və 2006-cı il təvəllüdü A.Xanmirzəyevdir. Qeyd edək ki, hərəkətdə olan VAZ 2106 markalı minik avtomobilinin qarşısına mal qara çıxıb.
Tovuzda qəza olub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB
Tovuzda qəza ölən və xəsarət alanların adları məlum olub.
Day.Az xəbər verir ki, ölən şəxs 2006-cı il təvəllüdlü N.Rəhimovdur. Xəsarət alanlar isə 2006-cı il təvəllüdlü Ə.Məmmədov və 2006-cı il təvəllüdü A.Xanmirzəyevdir.
Qeyd edək ki, hərəkətdə olan VAZ 2106 markalı minik avtomobilinin qarşısına mal qara çıxıb. Bu zaman minik maşını idarəetmədən çıxıb. Nəticədə avtomobil yolun kənarına aşıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır
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