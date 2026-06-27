UFC: Rafael Fiziyev gecənin əsas döyüşündə qalib gəlib

Bakıda keçirilən UFC turnirində gecənin əsas döyüşü baş çatıb.

Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev meksikalı Manuel Torreslə üz-üzə gəlib.

Görüş Rafael Fiziyevin qələbəsi ilə yekunlaşıb.