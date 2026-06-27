https://news.day.az/azerinews/1844541.html UFC: Rafael Fiziyev gecənin əsas döyüşündə qalib gəlib Bakıda keçirilən UFC turnirində gecənin əsas döyüşü baş çatıb. Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev meksikalı Manuel Torreslə üz-üzə gəlib. Görüş Rafael Fiziyevin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
UFC: Rafael Fiziyev gecənin əsas döyüşündə qalib gəlib
Bakıda keçirilən UFC turnirində gecənin əsas döyüşü baş çatıb.
Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev meksikalı Manuel Torreslə üz-üzə gəlib.
Görüş Rafael Fiziyevin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
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