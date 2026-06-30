https://news.day.az/azerinews/1845087.html Göyçayda 2 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib Göyçayda polis əməkdaşları "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər həyata keçiriblər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib. "Tədbirlər nəticəsində rayon ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Göyçayda 2 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib
Göyçayda polis əməkdaşları "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər həyata keçiriblər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.
"Tədbirlər nəticəsində rayon ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Ümumi çəkisi 2 ton 300 kiloqram olan 5400 ədəd çətənə kolu məhv edilib", - deyə Mətbuat Xidmətinin məlumatında qeyd olunur.
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