Əyləncəsiz yaşaya bilməyən BÜRCLƏR
Bəzi bürclər üçün əyləncələr, ünsiyyət və səs-küylü yoldaşlıq əsl həyat tərzidir.
Day.Az Lent.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəziləri yalnız bəzən əyləncələrə qatılır, bəziləri isə asudə vaxtlarını onsuz təsəvvür edə bilmir.
12-ci yer - Balıqlar
Balıqlar tez-tez səs-küylü qruplara nisbətən sülh və sakitliyə üstünlük verirlər. Onlar böyük izdihamdan və səs-küydən tez bezirlər. Özlərini bərpa etmək üçün tək və ya çox kiçik bir qrupda vaxt keçirməlidirlər.
11-ci yer - Qız bürcü
Qızlar sosial qarşılıqlı əlaqələrdə olduqca təmkinlidirlər. Onlar tez-tez məclislərə praktik baxımdan baxırlar və həmişə məqsədə çata bilmirlər. Sakit və proqnozlaşdırıla bilən bir mühitdə özlərini daha rahat hiss edirlər.
10-cu yer - Oğlaq
Oğlaqlar adətən işə və məqsədlərə diqqət yetirirlər. Məclislər onlar üçün qayda deyil, istisnadır. Onlar nəzakətdən irəli gələ bilərlər, amma tez bir zamanda işə qayıdırlar.
9-cu yer - Əqrəb
Əqrəblər böyük və səs-küylü qrupları xüsusilə sevmirlər. Onlar kiçik bir qrup insanla dərin söhbətlərə üstünlük verirlər. Məclislərdə onlar tez-tez özlərini təcrid edir və müşahidə edirlər.
8-ci yer - Xərçəng
Xərçənglər səhərə qədər əyləncələrdən daha çox evdəki rahatlığı qiymətləndirirlər. Tədbirlərdə iştirak edə bilərlər, amma çox qalmırlar. Rahatlıq və yaxınları onlar üçün həmişə səs-küylü əyləncələrdən daha vacibdir.
7-ci yer - Buğa
Buğalar rahat atmosferə üstünlük verirlər, lakin həddindən artıq səs-küy olmadan. Yaxşı bir yoldaşlıq və ləzzətli yemək olarsa, onlar əyləncəyə gələ bilərlər. Lakin, adətən gecə gec saatlara qədər qalmırlar.
6-cı yer - Qoç
Qoçlar fəaliyyət və həyəcanı sevirlər, amma həmişə sona qədər qalmırlar. Onlar atmosferə tez bir zamanda qapılır, lakin eyni dərəcədə tez digər fəaliyyətlərə keçə bilərlər.
5-ci yer - Dolça
Dolçalar ünsiyyətdən zövq alırlar, amma öz yolları ilə. Onlar yeni insanlarla və ideyalarla maraqlanırlar, lakin nadir hallarda rəqs meydançasında diqqət mərkəzinə çevrilirlər. Onlar tez-tez hətta əyləncələr zamanı belə təklik dövrləri ilə ünsiyyəti əvəz edirlər.
4-cü yer - Tərəzi
Tərəzilər ahəngdar və gözəl məclisləri sevirlər. Atmosferdən və ünsiyyətdən zövq almaq üçün uzun müddət qalırlar. Ətraflarındakı hər kəsin rahat və əyləndiyi onlar üçün vacibdir.
3-cü yer - Əkizlər
Əkizlər məclislərdə ünsiyyət qurmağın əsl ustalarıdır. Onlar asanlıqla yeni tanışlıqlar qurur, qrupdan qrupa keçir və hər kəsə enerji verirlər. Çox vaxt gecənin necə bitdiyini belə hiss etmirlər.
2-ci yer - Oxatan
Oxatanlar kortəbii əyləncələri və yeni insanlarla tanış olmağı sevirlər. Onlar həmişə macəra axtarırlar və həvəsləri ilə başqalarını asanlıqla yoluxdururlar. Onlar üçün məclis rutin hadisələrdən qaçmaq üçün bir fürsətdir.
1-ci yer - Şir
Şirlər məclislər və başqalarının diqqəti üçün doğulurlar. Onlar hadisələrin mərkəzində olmağı və ətraflarındakı hər kəsə enerji verməyi sevirlər. Onlar tez-tez hər kəsdən daha uzun müddət qalırlar, çünki məclisin bitməsini istəmirlər.
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