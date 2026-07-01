https://news.day.az/azerinews/1845378.html Prezident İlham Əliyev: Bu gün qaz ixracımız yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin payına düşür Bu gün bizim qaz ixracımız yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin payına düşür. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında səsləndirib.
Prezident İlham Əliyev: Bu gün qaz ixracımız yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin payına düşür
Bu gün bizim qaz ixracımız yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin payına düşür.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında səsləndirib.
"Bu gün Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycandan qaz idxal edir və bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün imkanlar var.
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