Qızılın qiyməti 4200 dolları keçdi
Dünya bazarında qızılın qiymətində növbəti artım qeydə alınıb. "Comex" birjasında 2026-cı ilin avqust ayı üzrə çatdırılma şərti ilə ticarət olunan qızıl füçersləri iyunun 22-dən sonra ilk dəfə bir trua unsiyası üçün 4 200 dollar səviyyəsini ötüb.
Day.Az xəbər verir ki, Ticarət platformasının məlumatına əsasən, Bakı vaxtı ilə saat 05:24-də qızılın qiyməti 1,96 faiz bahalaşaraq 4 206,7 dollara yüksəlib.
Bir neçə dəqiqə sonra artım tempi nisbətən zəifləsə də, qiymətlər yüksək səviyyədə qalıb. Saat 05:28-ə olan göstəricilərə görə, qızıl füçersinin dəyəri 1,93 faiz artımla bir trua unsiyası üçün 4 205,4 dollar təşkil edib.
Beləliklə, qiymətli metal son həftələrdə müşahidə olunan yüksəliş tendensiyasını davam etdirərək beynəlxalq əmtəə bazarında investorların diqqət mərkəzində qalmaqdadır.
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