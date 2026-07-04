Azərbaycan nefti bahalaşıb
Azərbaycan nefti bahalaşıb.
Day.Az-ın neft bazarındakı mənbəyə istinadən verdiyi məlumata görə, İtaliyanın Auqusta limanında CIF bazasında Azərbaycanın "Azeri Light" markalı neftinin bir barelinin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 1,12 ABŞ dolları və ya 1,6% artaraq 72,93 ABŞ dolları təşkil edib.
Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 1,16 ABŞ dolları və ya 1,7% artaraq 70,48 ABŞ dollarına yüksəlib.
URALS markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,59 ABŞ dolları və ya 1,5% artaraq bir barel üçün 40,16 ABŞ dollarına çatıb.
Şimal dənizindən hasil olunan "Dated Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 1,18 ABŞ dolları və ya 1,7% artaraq 69,35 ABŞ dolları olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsində neftin bir barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində götürülüb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре