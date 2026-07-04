"PAŞA Bank" 2025-ci il üzrə ilk dividend ödənişini elan edir!
"PAŞA Bank" ASC 18 iyun 2026-cı il tarixində keçirilmiş Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarından irəli gələrək 2025-ci il maliyyə nəticələri üzrə cəmi 107 milyon AZN dividend məbləğinin ödənişini nəzərdən keçirmişdir.
Dividend ödənişi iki mərhələdə həyata keçiriləcək və ilk mərhələ çərçivəsində səhmdarlara 53,5 milyon AZN ödəniləcək. Dividend məbləği Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM) tərəfindən hər bir səhmdarın müvafiq bank hesabına köçürüləcəkdir.
İlk dividend ödənişi ilə bağlı əsas məlumatlar:
• Dividend məbləği: 53,521,500.00 AZN
• Hüquq tarixi: 8 iyul 2026, saat 18:00 tarixinə MDM-in apardığı səhmdarların reyestrində qeyd edilən şəxslər
• Ödəniş tarixi: 10 iyul 2026
Səhmləri hansı tarixdə əldə etməsindən və hansı müddət ərzində öz mülkiyyətində saxlamasından asılı olmayaraq, dividend almaq hüququna malik səhmdarlar MDM-in apardığı 8 iyul 2026-cı il, saat 18:00 tarixinə olan səhmdarların müvafiq reyestrinə əsasən müəyyənləşdiriləcəklər. Qeyd edək ki, "PAŞA Bank" ASC səhmlərinin kütləvi ticarətinin "Bakı Fond Birjası" QSC-də həyata keçirildiyini və bağlanmış əqdlər üzrə hesablaşmaların əqdin bağlandığı gündən etibarən növbəti iş günü başa çatdığını nəzərə alaraq, 8 iyul 2026-cı il, saat 18:00 tarixinə olan səhmdarların müvafiq reyestrində həmin tarixdən 1 iş günü əvvəl (7 iyul 2026-cı il 16:30-dək) baş tutan səhm alışları nəzərə alınacaqdır.
"PAŞA Bank" ASC təsdiq edir ki, səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi (IPO) zamanı Bankın səhmlərini əldə etmiş bütün fiziki və hüquqi şəxslər digər səhmdarlarla bərabər əsaslarla 2025-ci il üzrə dividend almaq hüququna malikdirlər. Dividendlərin ikinci hissəsinin ödənişi 2026-cı ilin oktyabr ayı ərzində nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsini nəzərə alaraq, tənzimlənən bazarda kütləvi təklif edilmiş səhmlər üzrə dividend gəlirləri 1 fevral 2028-ci il tarixinədək fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azaddır. Bu səbəbdən dividend ödənişləri zamanı 5% ödəmə mənbəyində vergi tutulmayacaq və fiziki şəxs investorlara vəsait tam həcmdə köçürüləcək.
Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" ASC-nin səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi (IPO) 19 iyun 2026-cı ildə uğurla başa çatmışdır. Bu, Azərbaycan kapital bazarı tarixində ilk özəl şirkət IPO-su olmaqla yanaşı, həm fərdi, həm də korporativ investorlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Təxminən 18 min unikal investorun iştirakı, 129,2% örtülmə nisbəti və 66,3 milyon AZN həcmində sifarişlə nəticələnən IPO investor bazasının genişlənməsinə, qiymətli kağızlar bazarına marağın artmasına və ölkədə kapital bazarının inkişafına təkan verib.
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