Həkim kondisionerdən düzgün istifadə qaydalarını açıqlayıb
Mütəxəssislər yay aylarında kondisioneri 24-25 dərəcəyə tənzimləməyi tövsiyə edirlər. Bu temperatur otağı bədəni qəfil soyutmadan sərinləşdirir və isti havalarda soyuqdəymə riskini azaldır.
Day.Az xəbər verir ki, otağı əvvəlcədən sərinlətmək və cihazı temperaturu sabit saxlayacaq rejimdə işlətmək daha məqsədəuyğundur.
Həkimlər bildirirlər ki, çöldə hava çox isti olduğu halda otağın temperaturunu birdən-birə 18 dərəcəyə endirmək düzgün deyil. Birbaşa soyuq hava axını altında qalmaq da əzələ ağrılarına və narahatlığa səbəb ola bilər. Bu səbəbdən kondisionerin pərlərini yuxarı istiqamətləndirmək tövsiyə olunur.
Kondisioner havanı qurutduğu üçün burun və boğazın selikli qişalarında qıcıqlanma yarana bilər. Yataq otağında cihazı gecə saatlarında təxminən 24 dərəcədə və səssiz və ya "eko" rejimdə işlətmək daha rahat hesab olunur.
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