Hansı meyvə tumları təhlükəlidir? – Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir
Mütəxəssislər bildirirlər ki, nar, çiyələk, moruq, kivi, marakuya, üzüm, qovun və balqabaq tumlarını yemək təhlükəsiz hesab olunur.
Day.Az xəbər verir ki, bu tumlar lif, antioksidantlar və digər faydalı maddələrlə zəngindir.
Ərik, şaftalı, gilas, alça, manqo, alma və armud tumlarında isə amigdalin maddəsi mövcuddur. Bu maddə orqanizmdə zəhərli sianid birləşmələrinə çevrilə bilər və xüsusilə çox miqdarda qəbul edildikdə sağlamlıq üçün risk yarada bilər.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, təsadüfən bir neçə bütöv alma və ya armud tumunu udmaq adətən təhlükəli deyil. Lakin tumların əzilərək smuzi və ya digər qidalara qatılaraq müntəzəm istehlakından çəkinmək tövsiyə olunur.
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