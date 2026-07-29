https://news.day.az/azerinews/1850844.html Azərbaycanda hava dəyişir: Leysan, dolu və sel gözlənilir İyulun son günləri ölkə ərazisində leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, iyulun 30-31-də Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir.

Azərbaycanda hava dəyişir: Leysan, dolu və sel gözlənilir

Azərbaycanca, 29 июля 2026 13:59 (UTC +04:00) 263
Azərbaycanda hava dəyişir:

İyulun son günləri ölkə ərazisində leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, iyulun 30-31-də Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.

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