https://news.day.az/azerinews/1850844.html Azərbaycanda hava dəyişir: Leysan, dolu və sel gözlənilir İyulun son günləri ölkə ərazisində leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, iyulun 30-31-də Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Azərbaycanda hava dəyişir: Leysan, dolu və sel gözlənilir
İyulun son günləri ölkə ərazisində leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, iyulun 30-31-də Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.
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