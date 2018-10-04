Центр мугама при содействии Минкультуры презентовал книгу о легендарном ханенде Бюльбюльджане - ФОТО

В Международном центре мугама сосотоялась презентация книги "Бюльбюльджан", посвященная легендарному исполнителю Абдулбаги Зулалову, который за свой прекрасный голос в народе был известен под псевдонимом Бюльбюльджан. Отметим, что книга была презентована на азербайджанском и грузинском языках.

Родившийся в 1847 году в Шуше, Бюльбюльджан является известным представителем азербайджанской школы карабахских певцов. Первоначальное образование получил в Шуше в школе Харрата Гулу, выступал в Карабахе, Гяндже, Шеки и других местах. В 1875-1905-е годы жил в Тбилиси, где пел на концертах и различных собраниях.

После прихода Советской власти в Азербайджан Бюльбюльджан переехал вместе с семьей в Баку. Здесь он преподавал в Восточной консерватории. После же Бюльбюльджана пригласили преподавать мугам в Азербайджанскую Государственную тюркскую музыкальную школу, созданную Узеиром Гаджибейли. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал свою деятельность ханенде. Он отдал много сил и энергии воспитанию молодых певцов. Многому у него научились знаменитые певцы Джаббар Гаръягдыоглы, Муса Шушинский, Мешади Мамед Фарзалиев, Шекили Алескер, Сеид Шушинский.

Несмотря на то, что народного артиста давно нет среди нас, светлая память о нем живет и всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа. И это еще раз доказало сегодняшнее мероприятие, на котором присутствовали министр культуры Абульфас Гараев, первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, народные артисты Ариф Бабаев и Мансум Ибрагимов, а также внуки Бюльбюльджана - доктор философии Зенфира Зулалова и Тарлан Зулалов, известные представители культуры и искусства и другие любители творчества исполнителя.

Мероприятие вступительной речью открыл автор книги доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы. Рассказав о важных этапах в жизни Бюльбюлджана, автор поделился с гостями мероприятия значимыми моментами в процессе написании книги. Он отметил, что основную роль в его исследовательской деятельности заняла организованная Центром мугама при содействии Минкультуры Азербайджана поездка в Грузию, где он смог ближе ознакомиться с биографией легендарного азербайджанского ханенде.

Отметим, что данная поездка была осуществлена перед торжественный концертом в честь 175-летия Бюльбюльджана в Центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar", пропмгандирующего творчество выдающихся деятелей азербайджанской культуры. Проект Центра мугама включает в себя проведение художественно-музыкальных вечеров, круглых столов, создания, издательства и перевода книг на зарубежные языки с проведением презентаций в стенах Центра и за рубежом.

Первая презентация была представлена сегодня в Центру мугама. Вторая планируется 12 октября в Тбилиси в Азербайджанском культурном центре имени М.Ф.Ахундова.

Гюльгусейн Кязымлы выразил благодарность министерству культуры и лично Абульфасу Гараеву, а также Международному центру мугама за помощь в издании книги.

Министр культуры Абульфас Гараев в своем выступлении рассказал о музыканте, внесшем свой вклад в развитие искусства мугама, и отметил, что благодаря верной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который продолжает путь Общенационального лидера Гейдара Алиева, и благодаря деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанский мугам, а также искусство игры на таре, изготовление и исполнительское искусство кеманчи сегодня известен во всем мире и входит в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Выступивший на мероприятии директор Центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, который также является руководителем крупномасштабного проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), в рамках которого проходят различные мероприятия, посвященные памяти легендарных деятелей культуры Азербайджана, также отметил деятельность руководства страны в целях популяризации азербайджанской музыки за рубежом, и особо выделил деятельность Фонда Гейдара Алиева, который проводит колоссальную работу именно в этом направлении и проводит огромное число мероприятий как у нас в стране так и за рубежом и привлекает внимание мировой общественности к национальному наследию Азербайджана.

Также на мероприятии выступили народный артист Ариф Бабаев, а также Зенфира Зулалова и Тарлан Зулалов.

Внуки Бюльбюльджана выразили благодарность автору книги Гюльгусейну Кязымлы, министру культуры Абульфасу Гараеву, директору Центра мугама Мураду Гусейнову за издание книги и всем тем, кто хранит память о легендарном исполнителе Абдулбаги Зулалове.

Мероприятие, исполнением известных мугамом, скрасили ученики и педагоги детской музыкальной школы "Шуша" имени Бюльбюльджана.

Франгиз Агаларова