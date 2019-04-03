Представитель Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019" под номером 18. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). На конкурсе Чингиз Мустафаев исполнит композицию "Truth" ("Правда").

Порядок выступлений в первом полуфинале: 1. Кипр, 2. Черногория, 3. Финляндия, 4. Польша, 5. Словения, 6. Чехия, 7. Венгрия, 8. Беларусь, 9. Сербия, 10. Бельгия, 11. Грузия, 12. Австралия, 13. Исландия, 14. Эстония, 15. Португалия, 16. Греция, 17. Сан-Марино.

Порядок выступлений во втором полуфинале: 1. Армения, 2. Ирландия, 3. Молдова, 4. Швейцария, 5. Латвия, 6. Румыния, 7. Дания, 8. Швеция, 9. Австрия, 10. Хорватия, 11. Мальта, 12. Литва, 13. Россия, 14. Албания, 15. Норвегия, 16. Нидерланды, 17. Северная Македония, 18. Азербайджан.

Чингиз Мустафаев - 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).