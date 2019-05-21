Вчера в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялось закрытие Республиканского фестиваля, посвященного юбилеям двух композиторов, представителей славной династии Гаджибековых - 100-летию Солтана Гаджибекова и 70-летию его сына Исмаила Гаджибекова.

В нем приняло участие большое количество юных музыкантов - 160 человек из 16 городов и районов Азербайджана. Они выступали в трех возрастных группах и двух номинациях - фортепиано и вокал.

Для осуществления этого мероприятия большую работу провёл коллектив школы-студии БМА во главе с её директором и художественным руководителем фестиваля профессором Тарланом Сеидовым. Заранее были подготовлены и размещены на сайтах БМА и Министерства культуры ноты с произведениями Солтана и Исмаила Гаджибековых. Желающие выступить на фестивале получали квалифицированные музыкальные консультации у ведущих преподавателей школы-студии и БМА. Благодаря чёткой организации и необходимой профессиональной помощи участники фестиваля имели возможность подготовить и сыграть редкие и давно не исполнявшиеся произведения Солтана и Исмаила Гаджибековых.

Строгое жюри под председательством ректора БМА, народного артиста СССР и Азербайджана Фархада Бадалбейли отобрало из выступавших музыкантов 13 лауреатов. Ими стали:

в младшей возрастной группе:

пианисты Абасова Фатима (Джейранбатан, Детская школа искусств), Гусейнзаде Фатима (Баку, Музыкальная школа № 2 им. Р.Бейбутова), Агалар Давуд (Баку, школа-студия БМА), Гашимзаде Сейран (Сумгайыт, Детская школа искусств № 3 им. С.Рустамова), Пархоменко Полина (Баку, Музыкальная школа № 2 им. Р.Бейбутова), Аскерли Лейла (Геокчай, Детская музыкальная школа им. А.Мамедова), Алиева Солмаз (Баку, Детская школа искусств № 3) и вокалист Джарчылы Аслан (Баку, Средняя специальная школа им. Бюль-Бюля).

в средней возрастной группе:

пианисты Гусейнли Нармин (Сумгайыт, Музыкальный колледж), Мурадов Искендер (Сумгайыт, Музыкальный колледж), Бадалли Ильгар (Гянджа, Музыкальный колледж).

в старшей возрастной группе:

пианист Месимов Нариман (Сумгайыт, Музыкальный колледж) и вокалистка Асланова Сафура (Бакинская музыкальная академия).

39 участников были награждены дипломами.

На закрытии фестиваля перед лауреатами и дипломантами с поздравлениями выступили - первый проректор БМА профессор Нармина Гулиева и народная артистка Азербайджана Хураман Касимова. Затем состоялась премьера постановки новой версии детской оперы Солтана Гаджибекова "Искендер и чобан", осуществлённой силами Детского музыкального театра школы-студии (режиссёр Эльвин Мирзоев, хормейстер Офелия Ахундова, концертмейстер Фируза Наджафлы). В своё время клавир этой оперы был восстановлен и издан школой-студией БМА. Яркое, красочное зрелище, звонкие голоса солистов и хора, зажигательные танцы, замечательные костюмы юных артистов были достойно оценены аплодисментами восторженной публики.

Детская опера, завершившая фестиваль, поздравления лауреатов и дипломантов, получивших свои награды из рук видных музыкантов: Нармины Гулиевой, Хураман Касимовой, Назакет Римази, Тарлана Сеидова, Эльнары Мамедовой, Наргиз Мансуровой, Айши Алиевой, Ульвии Гаджибековой и выступление 13-ти юных лауреатов стали достойным завершением замечательного фестиваля.

Эльмира Мустафаева

старший научный сотрудник

Средней специальной музыкальной школы-студии

БМА имени У.Гаджибейли