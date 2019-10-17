В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабвенные") 19 октября в 19.00 состоится вечер памяти народной артистки Азербайджана кавалера ордена "Шохрат", ханенде Сары Гадимовой (1922-2005 годы). Об этом сообщили Trend в пресс-службе Центра, передает Day.Az.

На вечере будет рассказано о жизни и творческой деятельности Сары Гадимовой, в исполнении известных мастеров мугама прозвучат произведения из репертуара ханенде.

Сара Гадимова известна своим уникальным стилем исполнения классических мугамных, народных и авторских композиций. Гадимова училась у таких мастеров искусства как Гурбан Пиримов, Зульфи Адыгёзалов, Ахмед Бакиханов, Гусейнгулу Сарабский, Сеид Шушинский, Хан Шушинский. Она прекрасно исполняла такие сложные мугамы, как "Дестгях шур", "Махур-хинди", "Баяты-шираз", "Раст", "Сегях", "Гатар", "Шахназ", записи которые хранятся в Золотом фонде Государственной Телерадиокомпании. Эти жемчужины искусства навсегда останутся яркими образцами нашей национальной культуры.

Вход на концерт свободный.

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