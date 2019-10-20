Эмин Агаларов представил грандиозную песню, посвященную Азербайджану - ВИДЕО
Народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN) презентовал новый клип в своем YouTube-канале, посвященный Азербайджану.
Как передает Day.Az, в создании клипа также приняли участие местные звезды.
"Azərbaycan! Mən səni sevirəm. Хочу еще раз поздравить всех своих земляков с праздником Дня Независимости Азербайджанской Республики! Где бы мы ни находились - мы всегда думаем и помним о своей Родной Земле, стенах, близких людях, детстве, родных краях... Азербайджан, спасибо, что всех нас объединяешь! В этом году Республике исполнился 101 год! И от чистого сердца и с самыми теплыми эмоциями мы подготовили этот музыкальный подарок... Ловите на моем канале YouTube", - написал над публикацией Эмин.
Отметим, что автором текста песни является Лейла Алиева, музыка - Руслан Агабабаев.
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