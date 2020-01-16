В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы - ФОТО

В Азербайджанском культурном центре в Вене (Австрия) открылась выставка ковровых изделий известного азербайджанского художника и скульптора Чингиза Бабаева. Об этом сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Директор Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова проинформировала гостей вечера о творческой деятельности Чингиза Бабаева.

Художник создает свои работы в различных направлениях искусства. Наряду с тем, что Чингиз Бабаев - художник и скульптор, он также является дизайнером по коврам, мастером ювелирного дела и восковых фигур. Было отмечено, что современный подход к искусству национального ковроткачества вызывает большой интерес, и ковры автора включены в число экспонатов Азербайджанского национального музея ковра в Баку.

На выставке наряду с коврами, дизайн которых разработал автор, также представлены эскизы и изделия из серебра.

Чингиз Бабаев выразил признательность за организацию экспозиции. Говоря о своих работах, вошедших в экспозицию, он отметил, что при первом взгляде на ковры у зрителей может возникнуть ощущения сходства с древними коврами. Однако, его ковры отличаются содержанием и идеей, отражают актуальные темы современного мира, авторский взгляд на повседневные жизненные проблемы.

На мероприятии был продемонстрирован фильм, посвященный творчеству Чингиза Бабаева.

Выставка продлится до середины февраля.