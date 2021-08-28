Эмин Агаларов открыл LANDAU School на территории Sea Breeze

В пригороде Баку, в Sea Breeze, продолжается реализация плана развития инфраструктуры и создания уникального пространства с упором на строительство социальных объектов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одним из таких объектов стала частная средняя школа LANDAU School, основанная в 2018 году в Баку и названная в честь Льва Давидовича Ландау.

На церемонии открытия школы народный артист Азербайджана и бизнесмен Эмин Агаларов пожелал учащимся хорошей учебы, ответил на вопросы детей и родителей, исполнил несколько своих хитов.

"Для каждого школа - это один из самых ярких и формирующих человека процессов в жизни. Грамотно поставленный образовательный процесс в школе формирует человека на десятилетия вперед. Многие впоследствии дружат со своими школьными друзьями и одноклассниками, ежегодно встречаются. Особо хотелось бы отметить, что в доброй памяти всегда остаются учителя. Воспитание происходит дома, а самые большие инвестиции, которые ты можешь вложить в своего ребенка - это его образование. Так сложились обстоятельства, что родители часто переезжали, я учился и в Москве в трех разных школах, и в Америке, и в Швейцарии. С некоторыми школьными друзьями я даже построил какой-то бизнес. Еще раз хочу подчеркнуть, что школа - это важно. Поэтому одним из первых необходимых объектов, который мы построили на территории Sea Breeze, стала школа", - сказал Эмин Агаларов.

Отметим, что 20 детей из семей шехидов, с ограниченными физическими возможностями и лишившиеся матерей получили возможность бесплатно обучаться в школе, сдав экзамен.

Общая площадь территории, на которой расположен первый корпус школы, составляет три гектара. Всего будет построено три корпуса. Первый рассчитан на 216 учащихся, и в нем 15 кабинетов. Помимо классных комнат, здесь имеются буфет, гимнастический зал, а также открытый спортивный зал. Пока в данном корпусе предусмотрены только занятия английского сектора.



LANDAU School была создана с миссией предоставить лучшие ресурсы и первоклассное руководство, необходимые для создания прочной базы знаний у учеников. В LANDAU School, носящей имя гениального физика-теоретика, первого лауреата Нобелевской премии из Азербайджана Льва Ландау, основное внимание уделяется STEM-образованию. Обучение ведется на трех языках - азербайджанском, русском и английском.



В английском секторе уроки проводятся в соответствии с международным куррикулумом, ученики получают квалификации IGCSE и A-Level (программы Edexcel Pearson и Cambridge). По окончании XI класса выпускникам выдаются два аттестата, включая местный. В азербайджанском и русском секторах занятия проходят в соответствии с национальным куррикулумом.



В первый год своей деятельности LANDAU School насчитывала 123 ученика. Спустя уже два года, несмотря на пандемию, количество учащихся достигло двух тысяч, а на сегодняшний день - почти трех тысяч. С сентября они будут обучаться в восьми корпусах школы, включая один на территории Sea Breeze, который также соответствует всем международным стандартам в сфере образования.