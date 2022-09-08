На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера

В рамках 79-го Венецианского кинофестиваля представлен полнометражный фильм азербайджанского режиссера Тахмины Рафаэллы "Бану", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кинокартина "Бану" снята в рамках программы грантов Biennale College Cinema при поддержке Венецианского кинофестиваля.

В фильме рассказывается история женщины, борющейся за опеку над сыном. События разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.

Главные роли в фильме исполнили Тахмина Рафаэлла, Мелек Аббасзаде, Заур Шафиев, Джафар Гасан, Кабира Гашимли и Эмин Аскеров.

Фильм Тахмины Рафаэллы был с большим интересом принят на Венецианском кинофестивале.