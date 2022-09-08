https://news.day.az/culture/1493854.html На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера - ФОТО
На Венецианском кинофестивале представлен фильм азербайджанского режиссера - ФОТО
В рамках 79-го Венецианского кинофестиваля представлен полнометражный фильм азербайджанского режиссера Тахмины Рафаэллы "Бану", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кинокартина "Бану" снята в рамках программы грантов Biennale College Cinema при поддержке Венецианского кинофестиваля.
В фильме рассказывается история женщины, борющейся за опеку над сыном. События разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.
Главные роли в фильме исполнили Тахмина Рафаэлла, Мелек Аббасзаде, Заур Шафиев, Джафар Гасан, Кабира Гашимли и Эмин Аскеров.
Фильм Тахмины Рафаэллы был с большим интересом принят на Венецианском кинофестивале.
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