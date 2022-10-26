В Баку проходит XIII съезд Союза писателей Азербайджана

В Баку начал работу XIII съезд Союза писателей Азербайджана (СПА), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Съезд проходит в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Съезд открыл председатель СПА, народный писатель Анар (Анар Рзаев).

Минутой молчания была почтена память поэтов и писателей, ушедших из жизни за минувший период.

По приглашению Союза писателей Азербайджана в съезде принимают участие более двадцати гостей из Турции, России, Литвы, Израиля, Пакистана, Грузии, Германии, Ирака, Беларуси и Ирана.

Отметим, что согласно Уставу СПА, принятому на XII съезде, делегаты на очередной съезд избираются в следующем порядке - председатель, первый секретарь, заместитель председателя, секретари; члены Совета аксакалов (народные поэты, народные писатели, действительные члены и члены-корреспонденты Национальной академии наук Азербайджана (НАНА); члены правления СПА, избранные на предыдущем съезде; члены Совета молодежи, руководители секций и региональных отделений; другие представители, избранные на съезд в секциях и местных отделениях СПА (включая Союз писателей Нахчывана).

Напомним, что XII съезд Союза писателей Азербайджана состоялся в 2014 году.