В Баку завершился Baku Jazz Festival 2022

В рамках XVII Бакинского международного джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival) прошли завершающие концерты в Международном центре мугама, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Самое яркое событие этой музыкальной осени подарило бакинцам незабываемые впечатления. Особо запомнилась зрителям фестиваля речь известного израильского музыканта Йогефа Шетрита, который отметил открытие посольства Азербайджана в Израиле и дальнейшее укрепление связей между странами. В своё выступление он включил и композицию всемирно известной джазовой исполнительницы и композитора Азизы Мустафазаде.

Насыщенным получился финал традиционного международного конкурса молодых талантов I am Jazzman. После ярких выступлений участников и решения международного жюри победителями были объявлены:

Аладе Вилсон - вокал - 1 место (Нигерия)

Рустамзаде Али - фортепиано - 2 место (Азербайджан)

Исламов Аслан - туба - 3 место (Азербайджан).

Запомнился зрителям и оригинальный концерт немецкого музыканта-экспериментатора Михаэля Шифеля. Его интересные и необычные музыкальные импровизации не оставили равнодушным никого из зрителей.

Последним аккордом фестиваля стало выступление известного итальянского гитариста Федерико Касагранде в Madrid Restobar. Теплая, расслабляющая дружеская атмосфера, почти домашние аккорды гитары и итальянские нотки красиво и стильно завершили семнадцатый Baku Jazz Festival.

Baku Jazz Festival прошел с 15 по 22 ноября с участием звезд мирового джаза и отечественных исполнителей, лауреатов международных конкурсов. Директор фестиваля - член Европейской ассоциации джаза Лейла Эфендиева, художественный руководитель - заслуженный артист, саксофонист Раин Султанов.

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