На фестивале в Баку зарубежные гости обсудили мировой театр

В рамках второго Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı) в Баку, организованного министерством культуры Азербайджана и Teatro.az с 25 по 30 ноября, прошел ряд мероприятий, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Фестиваль посвящен "Году города Шуша".

Очередной день запомнился спектаклями - "Чемодан моих бед" (автор - Хафиз Алханлы, режиссер - Фармаил Пашаев) Гянджинского государственного театра кукольного театра, который был представлен в Государственного кукольном театре имени Абдуллы Шаига, "Эмигранты" (автор - Славомир Мрожек, режиссер - Умид Аббас), показанный в Государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Внеконкурсной программы были представлены спектакли - по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили и по роману Чингиза Айтматова "Мангурт" Государственного театра пантомимы (режиссер - Джейхун Дадашов).

Члены жюри провели традиционную встречу с участниками и гостями фестиваля, на которой были обсуждены представленные театральные спектакли. В состав жюри входят - заслуженный деятель искусств, театровед, профессор Исрафил Исрафилов (председатель), профессор Государственной консерватории Чукурова (Турция), народный артист Джахангир Новрузов, заслуженный деятель искусств, театровед, профессор Айдын Талыбзаде, заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекберзаде, заслуженный деятель искусств, писатель-драматург, профессор Али Амирли. В дискуссиях приняла активное участие молодой эксперт Фатима Гурбанзаде.

Одним из главных событий стала панельная дискуссия на тему "Мировой театр - в контексте глобальных проблем современности" с участием зарубежных гостей фестиваля - доктора философии по искусствоведению, профессора Лаши Чхартишвили, театрального критика Давида Букридзе, доктора философии по искусствоведению, доцента, президента Международной ассоциации театральных критиков Анары Еркебай, театрального критика и ответственного редактора международного театрального портала The Theatre Times по России Эмилии Деменцовой.

Главная цель проекта - отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, а также развитие и привнесение новых инициатив в театральное искусство.

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