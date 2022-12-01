В Баку прошла церемония награждения победителей II Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла церемония награждения победителей II Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (II "4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı"), сообщает Day.Az.

Фестиваль, организованный министерством культуры Азербайджана и Teatro.az, прошел 25-30 ноября.

В течение фестивальных дней насыщенная программа проекта не ограничивалась только показами спектаклей. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, тренинги и панельные дискуссии с участием известных театральных специалистов.

Церемония закрытия фестиваля собрала известных театральных деятелей, маститых азербайджанских режиссеров, актеров, критиков, а также представителей молодежи, начинающих свой путь в искусстве. Все они до начала официальной части мероприятия делились впечатлениями о просмотренных спектаклях, новых веяниях в театральном искусстве. Еще больше праздничного настроения привнес ансамбль музыкантов, исполнивший в фойе театра зажигательные мелодии.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что среди целей и задач фестиваля - развитие театрального искусства в регионах, поддержка молодого поколения театральных деятелей.

Было подчеркнуто, что в текущем году в фестивале приняли участие специалисты из разных стран мира, также во внеконкурсной программе был показан спектакль Тбилисского академического театра, и это говорит о том, что фестиваль выходит за рамки национального театрального проекта.

В своих выступлениях председатель жюри фестиваля - заслуженный деятель искусств, профессор, театровед Исрафил Исрафилов и руководитель фестиваля, театровед Эльчин Джафаров отметили, что в рамках проекта было продемонстрировано 18 постановок. Так, из более 20 спектаклей, представленных на фестиваль, 12 были включены в его программу. Из них шесть - это постановки бакинских, а четыре - действующих в регионах государственных театров, две постановки - работы независимых театров.

Также прошли внеконкурсные показы.

Было подчеркнуто, что проведение фестиваля и большой интерес к нему показали ошибочность суждений некоторых о том, что сегодня театр не нужен, наоборот, люди любят театр, им интересны спектакли, зрители рады приходить в театр.

Далее были названы победители фестиваля в различных номинациях:

- Награда в номинации "Лучший спектакль внеконкурсной программы" по решению независимых зарубежных театральных критиков присуждена постановке Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Anamın kitabı" (Книга моей матери), режиссер - Ирада Гезалова;

- "Лучшей актрисой" названа актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Земфира Абдулсамедзаде (спектакль "İnanıram" (Я верю);

- В номинации "Симпатии жюри" награждена актриса Гянджинского государственного кукольного театра Зульфия Алиева (спектакль "Dərdlərimin çamadanı" (Чемодан моих бед);

- Награда молодых театральных экспертов присуждена режиссеру Азербайджанского государственного театра пантомимы Джейхуну Дадашеву за спектакль "Şinel" (Шинель);

- I место - спектакль Азербайджанского государственного театра пантомимы "Şinel" (Шинель) (по произведению Николая Гоголя, режиссер - Джейхун Дадашев);

- II место - спектакль Азербайджанского государственного театра юного зрителя "İnanıram" (Я верю) (по произведению писателя-драматурга Ульвии Гейдаровой, режиссер - Эльшад Рагимзаде);

- III место - спектакль театра "Səhnə" "Qurd əfsanəsi" (Легенда о волке) (по произведению Хагани Алиева, режиссер - Намиг Агаев).

Победителям вручены плакеты, статуэтки и денежные награды.

Награды победителям вручили - народный артист Азербайджана, профессор Государственной консерватории при турецком Университете Чукурова Джахангир Новрузов, заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекберзаде, директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев, заслуженные деятели искусств, профессора - театровед Айдын Талыбзаде и писатель, драматург Али Амирли, заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова и другие.

Отметим, что главная цель проекта - отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, а также развитие и привнесение новых инициатив в театральное искусство.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az