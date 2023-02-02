Кто представит Азербайджан на "Евровидении-2023"

Объявлены имена пяти претендентов на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" от Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании (İTV), являющейся официальным вещателем конкурса в нашей стране.

По словам пресс-секретаря азербайджанской делегации на конкурсе "Евровидение-2023" Илахи Дадашовой, в ходе отбора в текущем году особое внимание было уделено тому, чтобы авторами композиций были азербайджанцы.

"Наряду с этим, а также учитывая и другие параметры, были выбраны пять кандидатов. Ими стали талантливые музыканты - Лейла Иззятова, дуэт Хумай Асланова и Амрах Мусаев, группа Mamagama, дуэт Туран и Турал Багмановы, а также Азер Насибов", - сказала она.

Отметим, что выступления пяти кандидатов были записаны в одной студии и в одинаковых условиях. Это было сделано для того, чтобы разница в записи песен не повлияла на окончательное решение, и для того, чтобы обеспечить здоровую конкуренцию. После этого была проведена видеосъемка "живого" выступления. Фокус-группе будут представлены выступления в двух форматах (аудиозапись и видео).

Напомним, что представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" выступит во второй части первого полуфинала. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. В конкурсе примут участие представители 37 стран. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.