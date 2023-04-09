Скончался директор Аздрамы, народный артист Азер Паша Нематов

Сегодня на 76 году жизни скончался видный театральный режиссер, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, профессор Азер Паша Нематов, сообщает Day.Az.

Церемония прощания пройдет 10 апреля в Аздраме с 12.00. Азер Паша Нематов будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1972 по 1990 года осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя. С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссер-постановщиком. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.

Allah rəhmət eləsin