В Гяндже представили постановку "Qağayı"

Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя представил на сцене Гянджинского государственного драматического театра постановку "Qağayı" ("Чайка").

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Выступление коллектива в Гяндже прошло в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованных министерством культуры Азербайджана в соответствии с программой гастролей, действующих в столице театров, в регионы страны.

Режиссером спектакля, поставленного по пьесе "Чайка" Антона Чехова, является заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-оформитель - Тельман Шихиев.

Спектакль "Чайка" повествует о неразделенной любви, недопонимании, мучительных поисках себя и смысла жизни... Люди творческие порой все воспринимают гораздо острее, вот и отношения героев сложны и запутаны...

В спектакле заняты - заслуженные артисты Кямаля Музаффар, Шовги Гусейнов и Расим Джафар, актеры Сабина Мамедзаде, Бахрам Гасанов, Анар Сейфуллаев, Севиндж Мехралиева, Анар Сафиев, Айгюн Фатуллаева, Манаф Дадашов, Нурлан Сулейманлы, Микаил Алиев, Эльгюн Яхъяев, Араз Пиримов, Хилал Демиров и Умман Будагов.