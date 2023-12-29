В Ташкенте прошел праздник в честь Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года

В Азербайджанском культурном центре (АКЦ) Гейдара Алиева в Узбекистане состоялись мероприятия, посвященные Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и Новому году, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

В мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджана в Узбекистане, Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", представители общественности, науки и культуры, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев подчеркнул, что празднование Дня солидарности азербайджанцев всего мира связано с именем великого лидера Гейдара Алиева.

"Идея солидарности наших соотечественников и их объединение вокруг данной идеи является одной из величайших исторических заслуг общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом. День солидарности является праздником для миллионов наших соотечественников, проживающих в разных уголках мира", - отметил глава дипмиссии.

Было отмечено, что 2023 год является успешным годом для азербайджано-узбекских отношений, которые находятся на самом высоком уровне, и что в прошлом году главы обоих государств совершили взаимные визиты.

Группе деятелей искусства и журналистов, внесших вклад в укрепление азербайджано-узбекских отношений, были вручены почетные дипломы и специальные статуэтки. Гостям был представлен праздничный концерт с участием азербайджанских и узбекских исполнителей - Рано Азизовой, Даврона Кадырова, Ильхама Абдуллаева, танцевального ансамбля "Азербайджан".

В большом концертном зале АКЦ был проведен новогодний праздник для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными персонажами. В мероприятии приняли участие около 200 азербайджанских и узбекских детей. Были представлены азербайджанская национальная музыка и интересные сценки с участием ансамбля "Азербайджан", вокалистки Олимы Махмудовой. Дети также показали на празднике свои таланты, читали стихи, танцевали и соревновались в играх, и конечно же, получали подарки.

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