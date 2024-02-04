Хорватский художник строит гигантскую скульптуру Давида из спичек

Хорватский художник Томислав Хорват не первый человек, который делает модели из спичек... Но он, возможно, самый амбициозный.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, неординарный Хорват использовал 210 000 спичек для создания скульптуры пианиста, играющего на рояле в натуральную величину, в комплекте со струнами из спичек. Не довольствуясь этим, 34-летний художник из северной деревни Домасинец находится всего в полутора годах от завершения гигантской скульптуры Давида Микеланджело в своей интерпретации.

"Мне нужно еще 30 000 спичек, чтобы закончить его. То есть, в общей сложности будет использовано около 430 000, - отметил Томислав. - Я работал над этим шесть лет".

Воплощать свои творческие амбиции Хорват начинал с моделей гораздо меньшего размера. Но в 2013 году взялся за более серьезную задачу - воспроизвести актера Аль Пачино в натуральную величину в роли его культового персонажа Дона Корлеоне из фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" 1972 года. При этом, художник не скрывает, что несущие конструкции самих скульптур он изготавливает из папье-маше или дерева. Потому что при таких масштабах они просто разрушатся.

Второй масштабной работой Хорвата стал "Пианист", а третьей - "Отчаянный человек", тематическая коллекция из 54 000 спичек, на создание которой ушло полтора года. И хотя Томислав Хорват выставлял свои работы в галереях Хорватии, включая галереи Загреба, на данный момент купить их невозможно.

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