В университетах Узбекистана началось преподавание азербайджанского языка

В результате многолетней работы Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в ряде ведущих университетов братской страны было начато преподавание азербайджанского языка, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

На занятиях для студентов филологического факультета Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и Ташкентского государственного университета востоковедения преподаются азербайджанский алфавит, фонетика, лексика и грамматика азербайджанского языка, методика его изучения. Занятия проводит опытный преподаватель из Азербайджана, специалист - педагог по азербайджанскому языку Мятанет Худиева.

Согласно соглашению между Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане и Центром мониторинга при государственной языковой комиссии, с января текущего года в Ташкент командирована главный специалист центра, ученая Мятанет Худиева с целью преподавания азербайджанского языка в указанных университетах Узбекистана.

Отметим, что уроки азербайджанского языка, проводимые в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами и Ташкентском государственном университете востоковедения, были встречены студентами с большим интересом.

В будущем в университетах Узбекистана наряду с азербайджанским языком будет осуществляться преподавание азербайджанской литературы и истории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!