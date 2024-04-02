Красота природы и любовь к родному краю: в Баку открылась выставка "Беларусь глазами художников"

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки под названием "Беларусь глазами художников" Национального художественного музея Республики Беларусь, сообщает во вторник Trend Life.

Выставка проходит в рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджане.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, видные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Выступившая на открытии экспозиции директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что это не первые Дни культуры Беларуси, организованные в нашей стране.

"Дни культуры Беларуси - это, как всегда, интересная, яркая программа: кинопоказы, музыкальные вечера, выставки и другие мероприятия. На выставке "Беларусь глазами художников" представлены работы разных по стилю художников, которые посвящены прекрасным уголками Беларуси", - сказала она.

Ширин Меликова отметила, что в рамках Дней культуры будет подписан ряд соглашений, в том числе и между Азербайджанским национальным музеем искусств и Национальным художественным музеем Беларуси.

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич отметил, что красота, которая отражена в прекрасных работах художников, представленных на выставке, никого не оставит равнодушной.

"Белорусско-азербайджанское культурное сотрудничество основывается на добрых традициях и уверенно смотрит в будущее. Впереди нас ждут яркие, интересные, масштабные проекты, которые будут интересны жителям наших стран. Хочу выразить слова глубокой признательности и благодарности министерству культуры Азербайджана, министру культуры Адилю Керимли. У нас сегодня состоялся интересный, предметный разговор", - отметил Анатолий Маркевич.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов подчеркнул, что Азербайджан и Беларусь связывают особые, тёплые отношения.

Генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, художник, кандидат искусствоведения Анна Кононова рассказала о вошедших в экспозицию работах.

Выставка организована министерством культуры Республики Беларусь, Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Общественным объединением "Белорусский союз художников", министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств.

Отметим, что в экспозицию вошли произведения пяти художников: Антона Вырво, Анны Кононовой, Глеба Отчика, Анны Садовской и Владимира Уроднича. Эти картины посвящены родной земле и написаны в основном в жанре пейзажа. География произведений представляет разные уголки Беларуси, это лесные дали, сельские просторы, городские пейзажи. Каждый из художников предлагает свои интерпретации живописного пейзажа через призму патриотической тематики. Картины передают особую, неповторимую ауру белорусского пейзажа. Красота природы на полотнах отображена с искренней любовью к родному краю. Проникновенные, глубокие по содержанию и запоминающиеся образы Беларуси свидетельствуют об удивительном чувстве цвета у художников.

Напомним, что Дни культуры Беларуси в Азербайджане проходят с первого по четвертое апреля. Торжественная церемония открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане состоится сегодня, второго апреля, в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева.

В рамках Дней культуры проходят Дни белорусского кино. Кинокартины, созданные на киностудии "Беларусьфильм", демонстрируются в Киноцентре "Низами" в Баку.

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