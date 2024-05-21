Эмин Агаларов о дальнейшей судьбе уцелевшего при пожаре в Crocus City Hall Музея памяти Муслима Магомаева

Практически единственное, что уцелело при пожаре, произошедшем в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall в Москве 22 марта - это Музей памяти Муслима Магомаева.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции в Баку сказал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

"Планов перевозить музей в Sea Breeze в Баку у нас не было. Произошла большая трагедия, удивительно то, что практически единственное, что сохранилось при пожаре - Музей памяти Муслима Магомаева. Все его личные вещи, костюмы, компьютер, рояль... Все оказалось нетронутым. Где все это будет находиться в дальнейшем, я пока сказать не могу, но, естественно, мы найдём место", - сказал Эмин Агаларов.

Отметим, что Музей памяти Муслима Магомаева находился на втором этаже Crocus City Hall.

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