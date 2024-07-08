Шедевр Тициана в пластиковом пакете продан за миллионы

Картина "Бегство в Египет", написанная мастером венецианского Возрождения Тицианом в 1510 году в возрасте 20 лет, была продана на аукционе Christie's в Лондоне за сумму, чуть более 22,5 млн. долларов. Это самая высокая цена из когда-либо заплаченной за картину Тициана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ВВС, картина, украденная из резиденции маркиза Бата в английском Уилтшире в 1995 году, семь лет спустя была найдена без рамы в пластиковом пакете в одном из лондонских автобусов.

Шедевр известен как своим сюжетом - библейской историей о побеге Марии, Иосифа и Иисуса от царя Ирода в Египет, так и своим бурным путешествием между разными владельцами, а во время наполеоновских войн в XIX веке она была украдена французскими солдатами.

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