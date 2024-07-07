Представлен клип на французском языке песни легендарной Сары Гадимовой "Küsüb getdi"

Французская исполнительница Elia представила песню легендарной Сары Гадимовой "Küsüb getdi" (музыка - Андрей Бабаев, слова - Аслан Асланов) под названием SENTIERS DE LA BRUME (Тропа в тумане), сообщили сообщили Day.Az в Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Elia стала автором текста на французском языке, а на фортепиано аккомпанировал азербайджанский пианист из Франции, лауреат международных конкурсов Этибар Асадли. Проект реализован LEFT Productions, режиссеры клипа - Анна Сиброн и Жульен Дэйз, recording - Elia & Jean-Pierre Taïeb.

Стиль Elia - интересный феномен, сочетающий джаз и поп-романтизм. Певица, композитор и пианистка Elia (ее мать родом из Баку) очаровывает зрителей своими романтическими композициями и удивительно гармоничным и плавным сочетанием разных музыкальных стилей. В ее репертуаре ряд азербайджанских композиций, среди которых народная песня "Сары гялин".

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