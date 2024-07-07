Странная история в Баку - они проснулись вместе, он ничего не помнит…

Государственный театр YUĞ представил премьеру спектакля "Панда", поставленного по пьесе румыно-французского писателя Матея Вишнека с интересным и длинным названием "История медведей панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте", сообщает Day.Az.

В спектакле, поставленном Микаилом Микаиловым, сыграли актеры Огтай Мехтиев и Гюнешь Тегин. Художник -постановщик - Умай Гасанова, ассистент режиссера - Марьям Галандарова.

Главные герои - Он и Она. Оказывается, они проснулись в одной постели. Он ничего не помнит: ни как с ней познакомился, ни как очутился в своей квартире, зато помнит, что вечером пил дорогое вино. Она отказывается назвать свое имя, но рассказывает о том, как познакомилась с ним на открытии какого-то клуба, плененная его игрой на саксофоне. Такова завязка странного сюжета...Таинственная незнакомка действительно окружена некой пеленой тайны и саксофонист решает чаще встречаться с ней. Он приглашает ее в гости и девять ночей подряд ... исповедуется, страдает, блаженствует, мучается, выворачивает наизнанку душу. При этом каждая ночь не похожа на остальные. Она меняет образы, представая перед ним то легкомысленной, то философом, то арлекином, то судьей... С первого взгляда это лирическая драма о музыканте и некой девушке, но оказывается, что это просто плод болезненного воображения героя...Пьеса полна тоски и сожаления о том, что не случилось, что не получил этот музыкант, растерял на бегу, о том, на что не обратил внимания, не остановился, все бежал куда-то в какой-то суете... Загадочная, романтическая и в то же время мистическая пьеса Матея Вишнека развивается по иным, неуловимым законам и таит в себе множество смыслов.