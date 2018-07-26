Латвия поддержит экспорт азербайджанских товаров в Европу - ДЕТАЛИ

Увеличение экспорта азербайджанских товаров в Европу открывает большие перспективы для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Латвией. Об этом сказали эксклюзивно Trend в четверг в министерстве сообщения Латвии, передает Day.Az.

"Большие перспективы для расширения нашего сотрудничества мы видим в увеличении экспорта азербайджанских товаров на европейский рынок. Новый импульс двустороннему сотрудничеству даст открытие Торгового дома Азербайджана, состоявшееся в Риге 23 июля в рамках визита заместителя министра экономики страны Сахиба Мамедова. Мы убеждены, что по мере роста объема продаж объем перевозок между нашими странами увеличится. И в дальнейшем мы также видим широкие возможности для создания торгово-логистических и производственных предприятий для продукции Азербайджана в Латвии с целью ее дальнейшей обработки и дистрибуции на рынках стран Балтии, Северной и Западной Европы", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Азербайджан является важным партнером Латвии в области транспорта и логистики в Закавказском регионе.

"Исторически наши государства всегда были важной частью торговых путей благодаря своему выгодному географическому положению, и это преимущество безусловно стоит использовать и в дальнейшей работе с нашими азербайджанскими коллегами в сфере транспорта. На данный момент прорабатывается возможность нашего сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Рынок транспортных услуг развивается стремительно и динамично, создаются новые логистические решения, работа над которыми положительно влияет на транспортную отрасль наших стран и способствует развитию взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества", - отметили в ведомстве.

Было подчеркнуто, что сотрудничество между странами развивается и в сфере авиаперевозок. "Мы рады, что в летний сезон наша национальная авиакомпания Air Baltic в сотрудничестве с Azerbaijan Airlines обслуживает пассажирские перевозки между Ригой и Баку дважды в неделю, и в этом году Air Baltic продлевает период полета на 10 недель. Это, несомненно, будет способствовать развитию туризма и бизнес-контактов между нашими предпринимателями", - сказали в министерстве.

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