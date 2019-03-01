Туристам из Китая будет проще посещать Азербайджан. Это предусмотрено меморандумом взаимопонимания "Об упрощении групповых визитов китайских туристов в Азербайджан", подписанным между министерством культуры и туризма Китая и Государственным агентством по туризму Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, передает Day.Az .

Документ был подписан в рамках визита азербайджанской делегации во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым в Китай.

В рамках визита также был подписан протокол "О культурном сотрудничестве на 2019-2023 годы между министерством культуры и туризма Китая и министерством культуры Азербайджана".

Министр Шахин Мустафаев в рамках пребывания в Китае провел ряд встреч, а также принял участие в седьмом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

В частности, во время встречи с президентом Китайской национальной корпорации электроинжиниринга (CNEEC) Занг Янфеем был обсужден вопрос организации в Азербайджане производства шин.

Стороны провели обмен мнениями о возможностях развития сотрудничества и деятельности компании в Азербайджане. Было отмечено, что CNEEC заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном.

В рамках визита также состоялось седьмое заседание азербайджано-китайской межправкомиссии. На заседании было отмечено, что в 2018 году товарооборот между странами составил 1,3 миллиарда долларов. На Азербайджан приходится 43 процента торгового оборота Китая со странами Южного Кавказа. Вместе с тем существует потенциал для повышения объема товарооборота.

В Азербайджане действует почти 120 компаний с китайским капиталом. Общие инвестиции китайских компаний в Азербайджан составляют более 800 миллионов долларов.

Говоря о возможностях сотрудничества в сфере транспорта, министр Шахин Мустафаев в ходе заседания отметил, что использование Транскаспийского международного транспортного маршрута в рамках инициативы "Один пояс - один путь" открывает широкие возможности для сотрудничества в сферах экономики, в особенности, инвестиций, торговли, транзита.