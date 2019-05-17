Завершено более 87 процентов работ по строительству Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Как передает Day.Az. об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум TAP.

Как отмечается, на сегодняшний день 98 процентов труб проложено в землю в Греции, Албании и Италии.

"Кроме того, восстановлено более 93 процентов земель вдоль маршрута TAP в Греции, Албании и Италии. В Италии ведутся строительные работы на приемном терминале трубопровода. Строительство компрессорных и измерительных станций завершено на более чем на 85 процентов", - говорится в сообщении.

Управляющий директор TAP Лука Скьеппати, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что TAP имеет значение по нескольким основным причинам.

"Этот проект приносит непосредственные выгоды трем странам, по территории которых он проходит. В более широком смысле TAP обеспечит высокую ​​степень энергетической безопасности и диверсификации, для более обширного региона", - сказал Скьеппати.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.