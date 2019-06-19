В связи с временным закрытием международного аэропорта Жуляны, в период с 2 по 12 сентября 2019 года все рейсы Buta Airways в Киев будут выполняться в международный аэропорт Борисполь, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

Отметим, что в рамках летнего расписания на 2019 год (с 31 марта по 26 октября), рейсы Buta Airways по маршруту Баку-Киев-Баку выполняются три раза в неделю - по вторникам, средам и пятницам.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета.

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Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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