Азербайджан и Свердловская область подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым.

По словам Мустафаева, в Соглашении предусмотрено взаимодействие по направлениям промышленности, торговли, строительства, науки и техники, образования, сельского хозяйства, культуры и искусства, туризма, спорта и молодежной политики.

В свою очередь, губернатор отметил, что подписанные соглашения внесут особый вклад в копилку сложившихся отношений.

Также в ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" и Бакинским государственным университетом.

Еще один договор о сотрудничестве был подписан между ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" и Азербайджанским университетом языков.

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