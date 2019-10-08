https://news.day.az/economy/1163680.html Назван объем транспортировки газа по азербайджанскому мегапроекту
Назван объем транспортировки газа по азербайджанскому мегапроекту
До конца сентября 2019 года посредством TANAP в Турцию были транспортированы 2,7 млрд кубометров газа. Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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