До конца сентября 2019 года посредством TANAP в Турцию были транспортированы 2,7 млрд кубометров газа. Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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