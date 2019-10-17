Число китайских туристов, посетивших Азербайджан с января по сентябрь 2019 года, выросло на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

За указанный период Азербайджан посетили 20 тысяч китайских туристов.

Отметим, что 16 октября на ознакомительной встрече ведущих китайских туроператоров и местных туристических компаний, организованной Азербайджанским бюро по туризму, состоялся обмен мнениями о двусторонних связях, обсуждены возможности будущего сотрудничества.

Встреча проведена с целью создания условий для развития сотрудничества между субъектами местного туризма и сферы приема гостей и представителями туристической индустрии Китая.

В ознакомительной встрече в формате B2B участвовали представители шести ведущих туркомпаний Китая и более 60 туроператоров Азербайджана.

Китайские туроператоры будут находиться в Азербайджане до 20 октября, и в этот период для них будут организованы ознакомительные поездки на туристические объекты столицы и регионов для подробной информированности о туристическом потенциале страны и основной туристической инфраструктуре.

Напомним, что с декабря 2018 года в Пекине функционирует официальное представительство Азербайджанского бюро по туризму.

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