Азербайджанские инвесторы нацелились на рынки российских регионов, в частности Ставропольского края.

Центром поддержки экспорта, действующим на базе краевого фонда поддержки предпринимательства, проведена бизнес-миссия в Азербайджан. Члены делегации посетили предприятия, где провели переговоры со своими азербайджанскими коллегами. Основной целью диалога стало продвижение российской продукции на экспорт и привлечение инвестиций в Ставропольский край, сообщает сайт города.

Знакомство ставропольского и азербайджанского бизнеса прошло за круглым столом, который был посвящен развитию внешнеэкономических связей края и республики. В ходе встречи были обсуждены возможность расширения сотрудничества между Ставропольем и Азербайджаном в сфере сельского хозяйства, переработки аграрной продукции, промышленности и туризма.

Азербайджанские предприниматели отметили, что давно рассматривают Ставропольский край, как площадку для инвестиций, особенно в туристическую отрасль региона.

В результате встречи стороны пришли к соглашению в организации постоянного обмена бизнес-миссиями между Ставропольем и Азербайджаном, чтобы развивать прямое взаимодействие предпринимательского сообщества края и республики. Кроме того, на встрече были обсуждены предложения по расширению туристического потока в край, реализации совместных инвестиционных проектов.

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