На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

7 октября

1,7

14 октября

1,7

8 октября

1,7

15 октября

1,7

9 октября

1,7

16 октября

1,7

10 октября

1,7

17 октября

1,7

11 октября

1,7

18 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0155 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8797маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

7 октября

1,8666

14 октября

1,8752

8 октября

1,8660

15 октября

1,8748

9 октября

1,8636

16 октября

1,8751

10 октября

1,8677

17 октября

1,8829

11 октября

1,8726

18 октября

1,8907

Средний курс за неделю

1,8673

Средний курс за неделю

1,8797

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю по итогам недели не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

7 октября

0,0263

14 октября

0.0265

8 октября

0,0262

15 октября

0.0264

9 октября

0,0261

16 октября

0.0264

10 октября

0,0262

17 октября

0.0265

11 октября

0,0264

18 октября

0.0265

Средний курс за неделю

0,0262

Средний курс за неделю

0,0264

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0041 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2888 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

7 октября

0,2977

14 октября

0,2883

8 октября

0,2911

15 октября

0,2873

9 октября

0,2912

16 октября

0,2870

10 октября

0,2896

17 октября

0,2890

11 октября

0,2908

18 октября

0,2924

Средний курс за неделю

0,2921

Средний курс за неделю

0,2888

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