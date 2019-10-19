На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 7 октября 1,7 14 октября 1,7 8 октября 1,7 15 октября 1,7 9 октября 1,7 16 октября 1,7 10 октября 1,7 17 октября 1,7 11 октября 1,7 18 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0155 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8797маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 7 октября 1,8666 14 октября 1,8752 8 октября 1,8660 15 октября 1,8748 9 октября 1,8636 16 октября 1,8751 10 октября 1,8677 17 октября 1,8829 11 октября 1,8726 18 октября 1,8907 Средний курс за неделю 1,8673 Средний курс за неделю 1,8797

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю по итогам недели не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 7 октября 0,0263 14 октября 0.0265 8 октября 0,0262 15 октября 0.0264 9 октября 0,0261 16 октября 0.0264 10 октября 0,0262 17 октября 0.0265 11 октября 0,0264 18 октября 0.0265 Средний курс за неделю 0,0262 Средний курс за неделю 0,0264

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0041 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2888 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 7 октября 0,2977 14 октября 0,2883 8 октября 0,2911 15 октября 0,2873 9 октября 0,2912 16 октября 0,2870 10 октября 0,2896 17 октября 0,2890 11 октября 0,2908 18 октября 0,2924 Средний курс за неделю 0,2921 Средний курс за неделю 0,2888

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