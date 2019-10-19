Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
7 октября
|
1,7
|
14 октября
|
1,7
|
8 октября
|
1,7
|
15 октября
|
1,7
|
9 октября
|
1,7
|
16 октября
|
1,7
|
10 октября
|
1,7
|
17 октября
|
1,7
|
11 октября
|
1,7
|
18 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0155 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8797маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
7 октября
|
1,8666
|
14 октября
|
1,8752
|
8 октября
|
1,8660
|
15 октября
|
1,8748
|
9 октября
|
1,8636
|
16 октября
|
1,8751
|
10 октября
|
1,8677
|
17 октября
|
1,8829
|
11 октября
|
1,8726
|
18 октября
|
1,8907
|
Средний курс за неделю
|
1,8673
|
Средний курс за неделю
|
1,8797
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю по итогам недели не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
7 октября
|
0,0263
|
14 октября
|
0.0265
|
8 октября
|
0,0262
|
15 октября
|
0.0264
|
9 октября
|
0,0261
|
16 октября
|
0.0264
|
10 октября
|
0,0262
|
17 октября
|
0.0265
|
11 октября
|
0,0264
|
18 октября
|
0.0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0262
|
Средний курс за неделю
|
0,0264
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0041 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2888 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
7 октября
|
0,2977
|
14 октября
|
0,2883
|
8 октября
|
0,2911
|
15 октября
|
0,2873
|
9 октября
|
0,2912
|
16 октября
|
0,2870
|
10 октября
|
0,2896
|
17 октября
|
0,2890
|
11 октября
|
0,2908
|
18 октября
|
0,2924
|
Средний курс за неделю
|
0,2921
|
Средний курс за неделю
|
0,2888
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