Транспортные проекты начинают играть ключевую роль в развитии обновляющейся экономической модели.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, международные транспортные проекты служат укреплению сотрудничества между странами и народами. Наряду с созданием новых возможностей в транспортной сфере, инициатива "Один пояс, один путь" поощряет торговлю, туризм, контакты между народами и служит установлению стабильности, безопасности и мира на евразийском пространстве.

"Растущая роль Китая в системе международных отношений, проявляется в реализации амбициозных экономических проектов с выходом в новые регионы. Проект "Один пояс, один путь", нацеленный на восстановление исторического Шелкового пути, обеспечивая выход китайской продукции к западным рынкам в нескольких направлениях, служит усилению доминирования официального Китая в мировой экономике. Ввиду того, что маршрут проекта проходит через Центральную Азию и Южный Кавказ, естественно, невозможно не учитывать очевидную роль Азербайджана в рамках "Одного пояса, одного пути"", - сказал Мамедов.

Он добавил, что инициатива стратегии "Один пояс, один путь", выдвинутая крупнейшим экспортером и вторым импортером в мире - Китаем для большего углубления своих торгово-экономических связей, открывает новые возможности сотрудничества и для Азербайджана.

"Азербайджан стал одной из первых стран, которая правильно оценила возможности, созданные этой инициативой Китая для сотрудничества, совместного развития, а также поддержала стратегию. Во время визита в Китай Президента Азербайджана Ильхама Алиева в декабре 2015 года был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания экономического пояса "Шелковый путь", являющегося составной частью стратегии "Один пояс, один путь"", - сказал Ильхам Мамедов.

По его словам, официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли на различных встречах и международных мероприятиях, что Азербайджан не ограничиваясь только политической поддержкой этой инициативы, готов внести действенный вклад в ее реализацию за счет своего экономического потенциала и транспортно-транзитных возможностей.

Отметим, что грузовой поезд China Railway Express, следующий из Китая в Европу по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, миновав Стамбул, следует в направлении Европы через тоннель Мармарай.

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