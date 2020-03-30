Азербайджанские страховщики предложили оперативно подготовить план перехода на удаленный режим работы

Некоторое замедление деловой активности, вызванное необходимостью применения неотложных мер, связанных с борьбой против распространения коронавируса COVID-19, безусловно, не могут не отразиться на страховом рынке страны. Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев, передает Day.Az.

Наверняка, на первых порах снизятся показатели по сборам страховых премий. В целом, как отметил Алиев, в условиях определенных критических ситуаций, возникающих в экономическом пространстве, в первую очередь страдает страховой сектор. Поскольку расходы на страхование, как расходы не связанные с удовлетворением первоочередных, насущных потребностей, в первую очередь попадают под секвестр.

Однако, как сказал председатель правления АСА, это не повод опускать руки: "Именно в этот период, когда многие, соблюдая особой карантинный режим, находятся в самоизоляции, страховое сообщество должно оперативно подготовить план перехода на удаленный режим работы. Те вызовы, перед которыми становится общество в условиях распространения пандемии коронавируса COVID-19, вызывают беспокойство о завтрашнем дне, благополучии своем и своих близких. В этих условиях деятельность страховых компаний должна быть направлена на создание новых страховых продуктов, способных удовлетворить потребности клиентов в новых, изменившихся условиях, а также на расширение продаж в режиме онлайн. Именно сейчас важно донести до общества месседж - только застраховавшись вы можете обезопасить себя от существующих рисков и спокойно смотреть в будущее".

Цифровизация в страховом секторе Азербайджана находится на том уровне, что такие виды обязательного страхования как ОСАГО и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уже осуществляются в электронном формате, без документального оформления. Электронная платформа многих страховых компаний позволяет осуществлять выпуск страховых договоров и по добровольным видам. Так, страхование путешествующих, давно во многих компаниях осуществляется в таком формате.

Как сообщила андерайтинг-директор страховой компании ОАО "ATA Sığorta" Нигяр Ибрагимова, компания перешла на выпуск страховых свидетельств по комплексному страхованию автотранспортных средств (каско) в электронном формате. Страховая компания ОАО Gala Sığorta запустила мобильное приложение по обязательному страхованию.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее! Уверен, в этой непростой ситуации все страховое сообщество Азербайджана сумеет сплотиться и продемонстрирует солидарность с народом", - подытожил Азер Алиев.