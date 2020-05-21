TuranBank проводит конкурс среди детей (R)

В честь Международного дня защиты Ддетей TuranBank проводит конкурс детского творчества под названием "Защитим детей".

Для участия в конкурсе, который проводится среди детей детского дома "Ümid Yeri", нет ограничений в возрасте. Маленькие постояльцы детского дома должны предоставить свои работы до 31 мая. Победитель будет объявлен 1 июня, который за лучшую работу получит от TuranBank компьютер и принтер в подарок.