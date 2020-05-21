https://news.day.az/economy/1237155.html TuranBank проводит конкурс среди детей (R)
TuranBank проводит конкурс среди детей (R)
В честь Международного дня защиты Ддетей TuranBank проводит конкурс детского творчества под названием "Защитим детей".
Для участия в конкурсе, который проводится среди детей детского дома "Ümid Yeri", нет ограничений в возрасте. Маленькие постояльцы детского дома должны предоставить свои работы до 31 мая. Победитель будет объявлен 1 июня, который за лучшую работу получит от TuranBank компьютер и принтер в подарок.
TuranBank желает удачи всем участникам!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре