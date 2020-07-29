В Азербайджане создана электронно-информационная система водного хозяйства

В связи с нехваткой воды, по поручению главы государства осуществлены оперативные мероприятия.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, сообщает Day.Az.

По его словам, Мингячевирское водохранилище взято под контроль: "Для Мингячевирского водохранилища составлены 10-дневные графики, которые обсуждаются по истечению этого срока. Информация, собранная за 10 дней, анализируется на заседании Комиссии, и устанавливается график на следующие 10 дней. Цель в том, чтобы сберечь водные ресурсы, оптимально обеспечить потребность в воде. В таком же порядке контролируется Джейранбатанское водохранилище. Кроме того, создана электронно-информационная система водного хозяйства. Это новая система. Также составлен баланс водного хозяйства".

Мустафаев добавил, что в эту систему в оперативном порядке поступает ежедневная информация. "На следующем этапе информация надлежащих структур будет интегрироваться в эту систему, и на третьем этапе мы в режиме онлайн будет информироваться о движении всех водных ресурсов в стране. Посредством установленных измерительных приборов мы сможем наблюдать и контролировать движение воды", - сказал вице-премьер.